Euro ' 24 | Italia con Spagna | Croazia e Albania

Girone Italia Euro 2024: calendario, date e orari delle partite in tv

AMBURGO (GERMANIA) - Saranno Spagna, Albania e Croazia le avversarie dell'campione in carica nella fase finale degli Europei del 2024 , in programma dal prossimo 14 giugno in Germania . Sorteggiati nel girone B , gli azzurri proveranno a difendere il titolo ...

Sorteggi Europei diretta: l'Italia scopre i gironi a Euro 2024, segui LIVE Corriere dello Sport

Euro 2024: Italia con Spagna, Croazia e Albania Sky Sport

Euro '24: Italia all'esordio il 15 giugno con l'Albania

Sara' Italia-Albania la prima partita degli azzurri all'Europeo 2024, il 15 giugno a Dortmund: lo stabilisce il tabellone del torneo, dopo il sorteggio di Amburgo che ha inserito la nazionale di ...

Europei - Girone durissimo per l'Italia: azzurri in Germania contro Spagna, Croazia e Albania

EUROPEI - Dall'urna di Amburgo conosciamo, finalmente, la composizione del nostro girone in vista degli Europei 2024. Gruppo difficilmente quello per l'Italia ...