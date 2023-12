Euro 2024 | l’Italia sfida l’Albania di Djimsiti e la Croazia di Pasalic

Leggi su bergamonews

(Di sabato 2 dicembre 2023)sarà pieno anche di derby atalantini. Si è svolto sabato (2 dicembre) il sorteggio della fase a gironi della manifestazione calcistica che si terrà in Germania dal 14 giugnoe gli incroci nerazzurri non mancano., tanto per cominciare, affronterà Spagna,e Albania. Ovvero: Marioe Berat, che sono dei punti fermi nelle rispettive selezioni. Resta da capire chi da Bergamo partirà in direzione Germania tra qualche mese, con Scalvini che parte con buone certezze, con Toloi e Carnesecchi che restano tra i papabili. Guardando agli altri gruppi, l’Olanda di De Roon e Koopmeiners avrà un arduo compito, visto che pescano ha pescato Austria e Francia, mentre De Ketelaere e il Belgio non dovrebbero avere problemi contro Slovacchia, ...