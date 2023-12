Euro 2024 in Germania | l’Italia nel girone più difficile con Spagna | Croazia e Albania Ma la formula è dalla parte di Spalletti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Sorride amaro Lucianosarà tutto in salita per la sua Italia, fin dall’inizio. Ma d’altrandoquarta fascia non si poteva pretendere granché. E ci è andata pure particolarmente male: lache per gli azzurri aglipei è sinonimo di grandi sfide, nel bene e nel male; la, squadra ostica che è sempre meglio evitare; l’, che non è più la Cenerentola di qualche anno fa e senza nulla da perdere giocherà per stupire. Ilpiùdel torneo, senza timore di smentita. Messa così, dobbiamo prepararci a un’estate azzurra di sofferenza. Poi bisogna anche andare a guardare nelle pieghe del sorteggio per trovare qualche consolazione. La ...