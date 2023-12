Euro 2024 | il sorteggio ufficiale | ecco il girone dell’Italia

Leggi su rompipallone

(Di sabato 2 dicembre 2023) I prossimi campionatipei di calcio si disputeranno in Germania nell’estate delildi oggi per tutti i gironi. La prossima estate torneranno glipei di calcio tre anni dopo l’ultima volta che ha visto trionfare proprio l’Italia di Roberto Mancini nel 2021 (per l’edizione 2020 posticipata di un anno causa Covid-19). Questa diciassettesima edizione deglipei si terrà in Germania e vedrà coinvolte dieci città Berlino, Dortmund, Düsseldorf, Monaco di Baviera, Colonia, Stoccarda, Amburgo, Lipsia, Francoforte sul Meno e Gelsenkirchen. La partita d’esordio si terrà il 14 giugnoe si giocherà all’Allianz Arena di Monaco, sede delle gare interne del Bayern. Invece la finale è in programma per il 14 luglioalle ore 21, ...