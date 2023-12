Euro 2024 | il 15 giugno andrà in scena Italia-Albania a Dortmund – Il Calendario Completo

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il cammino dell’attraversoinizierà il 15con la sfida contro l’. Glipei delvedranno l‘, guidata da Luciano Spalletti, iniziare la propria avventura a. Inseriti nel Gruppo B insieme ad, Spagna e Croazia, gli Azzurri andranno incon la loro prima sfida il 15contro l’, un match cruciale dove i tre punti saranno essenziali per ambire al turno successivo. L’, attuale campione in carica, è chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2021 sotto la guida di Roberto Mancini. Tuttavia, dopo quel trionfo inaspettato, la Nazionale ha ...

Altre News in Rete:

Spalletti: 'Sorteggio Poteva andare meglio... Ma siamo l'Italia, non dimentichiamolo'

Così il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti alla Rai, dopo il sorteggio dei gironi di. Gli azzurri sfideranno Albania, Spagna e Croazia. 'Debutto con l'Albania, che gara ...

Euro 2024: Italia con Spagna, Croazia e Albania Sky Sport

Sorteggi Euro 2024, Italia sfortunata: è nel girone con Spagna, Croazia e Albania. Spalletti: «Sarà dura, sper ilmessaggero.it

Europei 2024, Spalletti: "Sorteggio poteva andare meglio, voglio Nazionale come un club"

"Probabilmente poteva andare un po’ meglio". Luciano Spalletti, a caldo ai microfoni di Sky, commenta con il sorriso l'urna che, per Euro 2024, ha riservato all'Italia Spagna, Croazia e Albania come ...

Euro 2024: girone di ferro per l'Italia con Spagna, Croazia e Albania

Saranno queste le avversarie dell'Italia campione in carica nella fase finale degli Europei del 2024, in programma dal prossimo 14 giugno in Germania.