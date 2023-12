Euro 2024 | girone ostico per l' Italia Se la vedrà con Spagna | Croazia e Albania

Leggi su agi

(Di sabato 2 dicembre 2023) AGI - Gruppoper l'nella fase finale di. Il sorteggio, la prima volta che succede nella storia dei Campionatipei di calcio per i campioni in carica, ha assegnato agli Azzurri detentori del titolo, ma inseriti in quarta fascia in virtù del cammino accidentato per la qualificazione,. Questi, comunque, tutti i sei gruppi sorteggiati nella splendida cornice della Filarmonica dell'Elba di AmburgoA. Germania Scozia Ungheria SvizzeraB.C. Slovenia Danimarca Serbia InghilterraD. Olanda Austria Francia e una ...