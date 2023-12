Etna | dopo l’eruzione strade e auto ricoperte da uno strato di cenere scura | le immagini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Si spazzano i tetti e lea Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, per ripulirli dallacaduta in seguito aldell’di venerdì 1 dicembre. Il vulcano ha dato spettacolo con un’intensa fontana di lava dal Cratere di Sud-Est con trabocchi nell’area sommitale e un’alta colonna di fumo. L’attività era visibile anche da Taormina e Catania. Il fenomeno è statoconfermato dall’Ingv che parla di “normale attività” del vulcano. Nessuna conseguenza al momento sull’attività dell’aeroporto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.