Altre News in Rete:

Estorsione con metono mafioso, arrestato dai Carabinieri

... l'interrogazione alla Banca Dati confermava altresì che a suo carico pendeva provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica partenopea peraggravata ...

Tentata estorsione e minacce con la tecnica del “boss delle escort ... ParmaDaily.it

'Ndrangheta: estorsione in mercato ortofrutticolo, arresti ... Lo Spiffero

Giro di estorsioni a Formia, Carabinieri arrestano 72enne collegato alla Camorra

Le estorsioni nonostante gli arresti domiciliari Sottoposto agli ... tutte ultrasessantacinquenni, con l’intento di ottenere denaro. In particolare, in occasione dell’arresto in flagranza di reato del ...

Prestiti con tasso di interesse del 20% mensile: arrestato 57enne gravemente indiziato dei reati di usura e tentata estorsione

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, nell’abitazione dell’arrestato sono stati rinvenuti oltre 5.600 euro in contanti e 13.000 euro in assegni. L’arrestato è stato associato alla Casa C ...