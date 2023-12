Estorsione aggravata dal metodo mafioso | identificato e arrestato un 32enne

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i Carabinieri della Compagnia di Avellino, nel corso delle attività di monitoraggio del territorio, nei pressi del carcere di Bellizzi Irpino hanno proceduto al controllo di un soggetto sprovvisto di documenti. L’uomo è stato accompagnato in Caserma ein undella provincia di Napoli: l’interrogazione alla Banca Dati confermava altresì che a suo carico pendeva provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica partenopea perdal. Dopo le formalità di rito, l’è stato associato alla Casa Circondariale di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

