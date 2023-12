Enrico Nigiotti | niente matrimonio con la compagna | Mi basta così L' amore è una promessa

Leggi su today

(Di sabato 2 dicembre 2023)è stato ospite per la prima volta a Verissimo in veste di papà. Otto mesi fa, infatti, il cantante e laGiulia Diana sono diventati genitori di due gemellini, Maso e Duccio. "Sono felicemente babbo. È come se fossi in treno e dal finestrino vedessi un paesaggio diverso...