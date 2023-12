Enrico Nigiotti | chi è la fidanzata Giulia | madre dei gemelli Duccio e Maso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 dicembre 2023)laè la ballerinaDiana: la coppia che vive la relazione lontano dal mondo dello spettacolo, lo scorso ha avuto dueni,. Il cantautore livornese che il prossimo 8 dicembre si esibirà alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco Della Musica di Roma per il primo di tre speciali live acustici che lo vedranno protagonista anche a Milano e Firenze, sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda oggi a partire dalle 16:30. Durante il suo percorso ad Amici, aveva intrapreso una relazione con Elena D’Amario, interrotta quando la ballerina volava in America per impegni lavorativi.continuava nel contempo il suo percorso musicale per poi presentarsi ad X Factor, dove raggiunge il terzo ...