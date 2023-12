Energia | Meloni | su stop mercato tutelato è Pd che deve chiedere scusa a italiani

(Di sabato 2 dicembre 2023) Dubai, 2 dic. (Adnkronos) - Sulloalla proroga del, "prima del mio alleato Salvini mi hanno chiesto di fare qualcosa quelli che ce l'hanno messa la riforma del. La fine delè stata stabilita nel 2017, governi Renzi e Gentiloni, votata dall'allora maggioranza del governo Draghi, io ho votato contro e contestato apertamente la fine delmentre gli altri la votavano. Dopodiché, per blindarla, è stata inserita nel Pnrr e nella terza rata del Pnrr, che era un obiettivo già centrato quando siamo arrivati. Allora io posso capire che il Pd ha deciso che ha fatto una cosa sbagliata, ma prima di spiegare a me come la risolvo perché non chiedono?". Così ...

