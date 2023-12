Empoli | Rebecca Corsi | «Il campionato è equilibrato sia in testa che in coda»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 dicembre 2023), vice presidente dell’, ha parlato a DAZN prima dell’inizio del match di Serie A contro il Genoa, vice presidente dell’, ha parlato a DAZN prima dell’inizio del match di Serie A contro il Genoa. PAROLE – «E’ unfinorasia inche in, oggi giochiamo in un ambiente molto caldo, dobbiamo essere bravi a ripetere le buone prestazioni fatte, eliminando gli errori. Facciamo più punti in trasferta? E’ vero, in trasferta raccogliamo di più, ma alla fine ogni partita fa storia a sé, oggi mi aspetto una squadra che scenda in campo con il piede giusto e che risponda colpo a colpo ad un avversario molto forte come il Genoa».