Emanuela Perinetti | la sorella | «Ti chiedo scusa per non aver capito» Il papà | «Non sapremo mai le ombre che hanno creato il tuo disagio»

(Di sabato 2 dicembre 2023) Amici, parenti, colleghi e volti noti del calcio, tra cui Maldini, Moggi e Antonio Conte. Tutti per l'ultimo saluto a, influencer e manager figlia di Giorgio,...

Altre News in Rete:

Folla ai funerali di Emanuela Perinetti a Milano

Tanti volti noti al funerale di, figlia dell'ex - ds di Roma, Napoli e Genoa, Giorgio, deceduta a 34 anni. Le esequie si sono celebrate alla basilica di Sant'Eustorgio a ...

E' morta Emanuela Perinetti: il padre Giorgio è stato dirigente di Roma e Napoli La Gazzetta dello Sport

Emanuela Perinetti, morta di anoressia a 34 anni. La disperazione del padre: «Perché lasciarsi morire così» Open

Palermo sconfitto e sommerso ancora dai fischi, al Barbera domina il Catanzaro

I rosanero perdono ancora in casa e affondano in classifica. Iemmello e Biasci in contropiede bucano la difesa siciliana. La rete tardiva di Stulac serve a poco. Squadra sommersa dai fischi ...

Morte Emanuela Perinetti, il dolore della sorella al funerale

Nella giornata di ieri, venerdì 1 dicembre, si è svolto il funerale di Emanuela Perinetti, la manager scomparsa in un ospedale di Milano a soli 34 anni. I funerali, che si sono celebrati alla Basilica ...