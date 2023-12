Eleonora Daniele sconvolta in diretta da Lorenzo Tano | “Lucrezia chiarisci ti prego”

Leggi su biccy

(Di sabato 2 dicembre 2023)Lando questa settimana sono stati ospiti dia Storie Italiane. La conduttrice ha cercato di capire se i due ragazzi fossero una coppia, non solo sulla pista di Ballando con le Stelle, ma anche fuori. Il figlio di Rocco Siffredi – come sempre – non si è sbilanciato troppo, ma ha fatto intendere che tra lui e la ballerina c’è del tenero. “Se sono fidanzato o no con lei? Ci stiamo arrivando. Dobbiamo ancora capirlo bene diciamo. Posso fare una confessione: stiamo bene insieme. Questo è già molto ed è anche importante”. @Lando#storieitaliane Ma quanto è raggiante. Lo scorso anno quel sorriso così bello era spento. Felice chela renda felice. pic.twitter.com/v2VwFZkr3b — RiccardoL ...