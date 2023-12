Edoardo Santini | il più bello d’Italia che ha scelto di diventare sacerdote

Leggi su optimagazine

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nome:Cognome:Anno di nascita: 2001Città: Castelfiorentino (Firenze)Piattaforme: Instagram, TikTokCategoria: Moda Chi èè un modello nato a Castelfiorentino (Firenze) il 21 agosto 2001. Ha iniziato a lavorare come modello a 16 anni, dopo aver partecipato a un casting organizzato da una nota agenzia di moda. Ha sfilato per vari stilisti e marchi, tra cui Dolce & Gabbana, Armani, Versace e Gucci. Ha anche posato per diverse riviste e campagne pubblicitarie, tra cui Vogue, GQ, Calvin Klein e Diesel. Nel 2019 il giovanissimo modello ha vinto il concorso Il Più, nel frattempo ha tentato di rincorrere il suo sogno per una carriera come attore, ma con i giorni e i mesi a venire si è ...