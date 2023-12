Edoardo è sicuro | “Cambio vita” | la decisione shock del “più bello d’Italia”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nuotatore e ballerino, con diverse medaglie in bacheca, nel 2019 è stato eletto “il più“. Ora, però, a 21 anniSantini, di Castelfiorentino, ha deciso di mollare tutto e cambiare. Ha scelto di entrare nel propedeutico, l’anno che precede lain seminario. Nel 2022 è andato a vivere con due sacerdoti, ed è in quel lasso di tempo che ha capito la sua vera strada: diventare prete. Così in un video postato sui suoi profili social, ha raccontato l’inizio di questo percorso e i desideri per il futuro.Leggi anche: Noemi Bocchi risponde a Ilary Blasi dopo il docufilm “Unica”. La stoccata Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daSantini (@santini ) Emanuele: “Mia madre a 21 ...