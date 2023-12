È la fine dei descrittori?

Leggi su linkiesta

(Di sabato 2 dicembre 2023) È tutta una questione di linguaggio, ma forse non solo: è anche una questione di approccio e di pensiero, che con il linguaggio, però, c’entrano tantissimo. Quando nella prateria sconfinata del vecchio West c’era solo Ais a dettare le regole della degustazione del vino era tutto un floreale, sapido, minerale. Con l’arrivo dei naturali ci siamo spinti verso la sella di cavallo bagnato. Oggi che il mondo della degustazione si è democratizzato e ci sono più certificazioni che vini, il modo di raccontare quel liquido meraviglioso che volteggiamo nel calice si è modificato radicalmente. Ma se i vari Onav e Fis e Fisar si sono abbastanza allineati alle linee guida della principale associazione dei sommelier italiani, così non è stato per quella grande operazione di marketing del vino che Gabriele Gorelli prima e Andrea Lonardi poi hanno reso celebre anche in Italia. Parliamo del Master of ...