Due mesi di proteste contro il “Patto tra corrotti” in Guatemala | così il potere continua a ignorare l’esito delle elezioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) La protesta a trazione indigena inentra nel suo 62esimo giorno consecutivo. Se i blocchi stradali si sono diradati, il presidio permanente davanti al Ministerio Pubblico, per esigere il rispetto del voto popolare, prosegue senza sosta. Allo stesso tempo non passa giorno che i poteri giudiziari e politici cerchino di evitare che Bernardo Arévalo diventi presidente o che la sua presidenza possa svolgersi come da programma votato. A fine novembre il parlamento ha licenziato la legge di bilancio per il 2024, una manovra da quasi 125 miliardi di Quetzal (circa 15 miliardi di euro) che vincola investimenti lontano dai desiderata degli elettori. Il presidente eletto hacommentato su Twitter; “Un piccolo gruppo di criminali radicati nello Stato cerca di negare alle persone ciò che meritano. Il loro ultimo tentativo è approvare un bilancio ...