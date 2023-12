Dominio Red Bull clamoroso | il dato fa sorridere Verstappen

Leggi su rompipallone

(Di sabato 2 dicembre 2023) Arrivano ottime notizie per il campione di Formula 1, la statistica certifica l’ottimo lavoro da parte della scuderia. Nella giornata di ieri, la maggior parte delle principali competizioni europee calcistiche hannoinizio ad un nuovo turno di campionato. Ponendo l’attenzione sul campionato di Serie A, ad aprire le danze ci ha pensato un sorprendente Monza Juventus, terminato sul risultato di due reti a una in favore degli ospiti grazie alla firma di Federico Gatti al 94esimo minuto di gioco. La marcatura dell’ex Frosinone proietta la Vecchia Signora in cima alla classifica a più uno dall’Inter che, nella serata di domenica, sarà impegnata al Diego Armando Maradona. Volgendo lo sguardo ad altri tornei sportivi, bisogna menzionare il campionato di Formula Uno. Il torneo automobilistico che ha accompagnato tutti i suoi innumerevoli appassionati è attualmente in ...