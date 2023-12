Doctor Who ha ancora qualcosa da dire?

(Di sabato 2 dicembre 2023)Who è ufficialmente arrivato su Disney+ con il primo di tre nuovi speciali dedicati all’atteso ritorno del cult televisivo britannico. Un nuovo inizio per lo show, rinvigorito dall’accordo siglato tra BBC e Disney per la distribuzione della serie in tutto il mondo, segnato però da un ritorno al passato: David Tennant e la companion Donna Noble (Catherine Tate), sua spalla più apprezzata, sono i vecchi, nuovi protagonisti della transizione verso la prossima rigenerazione del Dottore, con lo showrunner Russell T. Davies nuovamente al timone della produzione. Superata la complicata gestione di Chris Chibnall e il primo Dottore donna di Jodie Whittaker, gli spettatori e i fan si aspettano di ritrovare nei loro volti del cuore tutti gli elementi che hanno reso il revival diWho uno dei più grandi successi della tv moderna. Bisognerà ...

Altre News in Rete:

Cosa guardare su Disney+ a Natale

: The Star Beast " In streaming dal 25 novembresta tornando! I tre speciali, intitolati "The Star Beast" (25 novembre), "Wild Blue Yonder" (2 dicembre) e "The Giggle" (9 ...

David Tennant è tornato per il 60° anniversario di Doctor Who, continuando a infrangere i nostri cuori IGN ITALY

Doctor Who: titoli, data d'uscita e trama per gli Speciali di Disney+ Everyeye Serie TV

Doctor Who, guarda i tre episodi speciali in streaming su Disney+

Disney ha deciso di festeggiare alla grande i 60 anni di una serie TV storica come Doctor Who con tre episodi speciali che saranno trasmessi in streaming su Disney+. Il primo è già disponibile, il ...

Doctor Who: le foto dello speciale di natale “The Church on Ruby Road”

La BBC ha pubblicato una nuova serie di foto di Doctor Who dal prossimo speciale natalizio intitolato "The Church on Ruby Road" ...