Djokovic? Cosa accadrà nel prossimo match con Sinner | la clamorosa profezia di Bertolucci

(Di sabato 2 dicembre 2023) Cala il sipario su un 2023 da urlo per il tennis italiano e per Jannikin particolare. Ma la stagione riprenderà presto, prestissimo, con gli Australian Open, il primo slam del 2024, in calendario a metà gennaio. E ovviamente, dopo il trionfo in Coppa Davis, le due partite vinte con Novake la finale persa sempre con Nole agli Atp Finals di Torino, il più atteso è proprio l'altoatesino. Jannik si preparerà all'appuntamento ad Alicante, in Spagna, dove si sottoporrà a una intensa e metodica preparazione fisica e tecnica: l'obiettivo è la prima vittoria in uno slam, ora che è arrivato fino alla posizione numero 4 nella classifica Atp. L'entusiasmo è alle stelle, la fiducia ai massimi. E questa fiducia la conferma anche Paolo, uno degli eroi della Davis del 1976 insieme ad Adriano ...