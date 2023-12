Disquiet | come finisce il film su Netflix

Leggi su cultweb

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ilcon la morte di Sam che va verso la luce del paradiso, mentre nel mondo reale, la moglie Sarah in lacrime prende la mano del marito e la poggia sul suo ventre, dicendo a Sam che lei e la prossima nascitura, se la sarebbero cavata. Termina così una storia a metà strada tra la Divina Commedia e Ghost, scritta e diretta da Michael Winnick, che vedeprotagonista Jonathan Rhys Meyers. Sam, questo il nome del suo personaggio, è un workaholic sciupafemmine che per questa sua indole ha messo a rischio il matrimonio con la dolce Sarah, incinta del loro primo figlio e solita a perdonare le scappatelle dell’uomo. Un giorno, mentre alla guida dell’auto controlla il cellulare per una chiamata di lavoro, Sam viene colpito da un camion. La scena che si presenta ai paramedici è terribile. Sam viene ...