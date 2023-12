Diletta Leotta | il completo à la garçonne è lo stile passepartout delle feste

Leggi su dilei

(Di sabato 2 dicembre 2023) Lesi avvicinano e oltre alla, quasi sempre, inevitabile corsa ai regali, si inizia a pensare a cosa sfoggiare per i vari pranzi, cene e appuntamenti mondani. Non è una scelta facile, anche perché non sempre si hanno occasioni per provare a sperimentare con i look, per uscire dalla propria comfort zone, per sfoggiare capi diversi dal solito e che magari si scopre essere perfetti per noi. Lo? Ce lo suggerisceche, nell’ultimo post pubblicato su Instagram, si mostra con unà lache le sta d’incanto e la fa risultare elegante, ma con un pizzico di carattere (e una buona dose di sensualità)., ilgrigio è il capo perfetto per le ...