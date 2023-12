Dietro la chiusura di Gkn | relazioni pericolose che il governo Meloni dovrà spiegare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Mesi fa, quando sono entrato fra le mura spoglie dello stabilimento di Campi Bisenzio, ho visto qualcosa di diverso dal solito. Una fabbrica completamente immobile, spenta, ma non in stato di abbandono. Un luogo pulito, dove ragnatele e animali selvatici non hanno trovato dimora, abitato e curato dalla presenza umana. E questo dipende dagli operai che hanno occupato la loro fabbrica per immaginarne il futuro industriale. Lavoratori che hanno difeso quegli spazi anche dalle intemperie, dalle inondazioni, aiutando Campi Bisenzio a risollevarsi dall’alluvione mentre qualcuno invocava lo sgombero della fabbrica. Chi? Esponenti dello stessoche non ha avuto il pudore non solo di far ritirare, ma nemmeno di sospendere la procedura di licenziamento (riaperta dall’azienda il 18 ottobre) in una zona esondata. Poco più di dieci giorni fa è uscita un’inchiesta IrpiMedia ...