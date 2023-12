Diabetica di 71 anni si sottopone alla “terapia degli schiaffi” e muore | il “maestro” accusato di omicidio colposo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Dal 1999 soffriva di diabete, ma la paura per gli aghi l’aveva portata a rifiutare le punture di insulina per provare, invece, la cosiddetta medicina alternativa. Una scelta che è stata fatale per Danielle Carr-Gomm, 71, morta a Cleeve House a Seend (Wiltshire, in Inghilterra). È lì che, stando a quanto riportato da numerose testate estere tra cui il Guardian, la signora si sarebbe affidata a un laboratorio di “”. È il 20 ottobre 2016, quando la 71enne prende parte a un seminario di “slapping therapy” o “paida lajin”, che prevede che i malati vengano schiaffeggiati ripetutamente per “espellere” il proprio male. Un weekend da trascorrere in un hotel immerso nella natura. Un weekend che, purtroppo, le è costato la vita. Oggi, dopo sette, uno dei terapisti, ...