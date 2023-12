Delusione Napoli | arriva l’improvviso crollo degli azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 2 dicembre 2023) Capitombolo imprevisto per, crollata a picco d’innanzi al buon auspicio. I tifosi sono rimasti alquanto sorpressi dall’evento. In attesa di-Inter, gara valida per il 14° turno di Serie A, la città partenopea è stata scossa da una debacle inaspettata. Trattasi di quella maturata dalla compagine locale di basket, battuta a sorpresa e nel finale da una sfacciata Pistoia, in grado di approfittare dell’ansia e delle troppe incertezze azzurre. Sfumato quindi il grande obiettivo per la Gevi, che in caso di vittoria avrebbe potuto consolidarsi come prima in classifica. Di seguito, la cronaca della sfida e l’attuale situazione in graduatoria, in attesa dei prossimi incontri.Basket, brutto tonfo contro Pistoia Ha peccato di superbia la GeviBasket, o forse ha solo patito il ...