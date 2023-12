Delusione di mercato per il Napoli | la dichiarazione del dirigente spegne l’affare

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 2 dicembre 2023) Manca poco meno di un mese dalla prossima sessione di riparazione di calcioper il, che potrebbe valutare alcuni ritocchi alla rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Cosa farà ilnella prossima sessione di calcio? Qualche rinforzo i tifosi se lo aspettano e non è escluso che la dirigenza possa optare per qualche colpo per rinforzare le alternative a disposizione di mister Walter Mazzarri, che intanto è impegnato a preparare il doppio big match tra Inter e Juventus. Tra i nomi accostati con forza al club partenopeo, ci sono sia Lazar Samardzic che Simone Pafundi: nelle scorse ore, i due calciatori dell’Udinese sono ritornati d’attualità nei rumors, ma da Udine arriva l’annuncio che sembra frenare possibili sviluppi a stretto giro tra la dirigenza bianconera e quella azzurra. Balzaretti ...