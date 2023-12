Decreto targhe storiche | finalmente al via!

Leggi su tuttotek

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ilrappresenta un provvedimento che sta molto a cuore a tutti gli appassionati di auto d’epoca. Perché la targa non è solo un documento ma costituisce una parte fondamentale della storia del veicolo! Gli appassionati di auto d’epoca sono da sempre famosi per la cura certosina con cui conservano i loro veicoli da collezione. A volte tuttavia capita che tutte queste attenzioni non bastino e, per svariati motivi, la targa debba essere sostituita con una nuova. Sino a poco tempo fa ciò costituiva un vero e proprio ‘dramma’: leeuropee a bande azzurre mal si conciliano con le linee dei veicoli costruiti molti anni fa, magari predisposti per le famosequadrate. Naturalmente era già possibile richiedere una targa nuova, ma la sequenza alfanumerica originale sarebbe ...