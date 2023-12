David e Kiwior | il Milan accelera per i rinforzi

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ilguarda al futuro e mette gli occhi già al mercato e tra i nomi non a caso ci sarebbero, un attaccante e un difensore Ilguarda al futuro e mette gli occhi già al mercato e tra i nomi non a caso ci sarebbero, un attaccante e un difensore. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri sarebbero pronti a farsi immediatamente avanti se il Lille dovesse abbassare il prezzo del cartellino, ora fissato a 40 milioni di euro. Anche per il centrale ex Spezia la società è pronta a muoversi anche alla luce delle assenze nel reparto difensivo di Stefano Pioli, ora con il solo Tomori come centrale.

Altre News in Rete:

Lippi: 'Il Milan a gennaio deve prendere una punta. Kiwior e Badiashile...'

Io ho parlato col Milan e so che cercano, ma a gennaio il mercato è particolare esarebbe un ...e Badiashile sono da Milan 'Assolutamente sì. Un po' egoisticamente mi piacerebbe vedere le ...

Gazzetta: Milan, pronti interventi. Per gennaio tutto su Kiwior e ... Milanpress

Attacco e difesa sull'agenda rossonera, la Gazzetta: "Tutto su David, resiste Kiwior" Milan News

Match facts: Arsenal v Lens (UEFA Champions League)

Ahram Online provided a live score coverage for Tuesday’s match between Arsenal and Lens in the 5th matchday of the UEFA Champions League group stage ...

David e Kiwior obiettivi per gennaio: Furlani rinforza il Milan

Il Milan è alle ricerca di qualità per la prossima sessione di calciomercato e Furlani avrebbe messo nel mirino Jonathan David e non solo ...