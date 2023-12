(Di sabato 2 dicembre 2023)maxiper l'accusa di stupro: per lacerti danni non si possono riparare con i soldi

Altre News in Rete:

Caso Dani Alves, la decisione sul possibile accordo economico

Le ultime sul processo che vede coinvolto, ex calciatore brasiliano, per violenza sessuale. I dettagli La giovane donna che ha accusatodi violenza sessuale lo scorso gennaio, ha risposto alle voci su un possibile ...

Dani Alves, nessun accordo per il risarcimento della vittima ItaSportPress

Per Dani Alves, accusato di stupro, nessuna possibilità di trovare un accordo: Danni irreparabili Fanpage.it

Dani Alves, nessun accordo per il risarcimento della vittima

Tutto falso, nessun accordo. Sono queste le novità che giungono dalla Spagna riguardo il caso DaniAlves, dietro le sbarre sotto l'accusa di stupro nei confronti di una donna di 23 anni. La conferma ...

Dani Alves processato per stupro, l'accusa nega accordo economico con il difensore

Nella giornata odierna, la giovane donna che ad inizio 2023 ha denunciato Dani Alves per stupro in seguito ad una serata in discoteca ha pubblicato un comunicato stampa in cui annuncia di aver parlato ...