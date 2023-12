Dall' overkilling all' arma | Bolzan | perché Filippo aveva pianificato tutto

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ormai sono molteplici gli elementi in possesso degli inquirenti sul delitto atroce di Giulia Cecchettin. Dai risultati delle indagini al lungo interrogatorio, ieri in carcere, diTuretta fino all'autopsia sul corpo della 22enne di Vigonovo, effettuata sempre venerdì 1 dicembre e conclusa nella notte. A commentare le prime evidenze emerse'esame autoptico è la psicologa e criminologa Flaminia. "Quello di Giulia è un evidente caso di femminicidio, all'idea di un abbandono da parte di lei,non è stato in grado di contenere il lato emotivo e ha agito con un '', un'azione cioè maggiorata rispetto a quella necessaria per uccidere", spiega l'esperta parlando con l'Adnkronos. Cecchettin infatti è stata raggiunta da almeno 25 coltellate. Anche la dinamica dei colpi ...