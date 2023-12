Cybersicurezza | gli attacchi possono intaccare il valore azionario?

Leggi su quifinanza

(Di sabato 2 dicembre 2023) Gli incidenti informatici gravi hanno comportato una diminuzione del 9% deldegli azionisti per le aziende quotate in borsa nell’anno successivo all’evento. È quanto è emerso dal Cyber Resilience Report 2023 pubblicato da Aon, leader mondiale nei servizi professionali. Il Report è una guida per aiutare il management delle aziende a valutare la maturità nella gestione del rischio informatico della propria organizzazione, anche in confronto ad altre realtà simili, e a prendere decisioni per migliorarne la cyber resilience in sei aree di rischio: cyber, operativa, di supply chain, interna, reputazionale e sistemica. Il Report di Aon si basa su propri dati relativi a circa 3.000 clienti a livello mondiale, raccolti tramite la piattaforma Aon Cyber Quotient Evaluation (CyQu) ed i questionari Ransomware Supplemental Application e Operational Technology ...