CULTURA | IL TESORO DEI POPOLI

(Di sabato 2 dicembre 2023) Oggidì i verbi raccontare e declinare vanno di moda come i pantaloni a sigaretta. V’è da dire, però, che questi ultimi rappresentano un semplice look di ritorno (in auge negli anni ´50 e ´60 e all’inizio del secondo millennio); i primi, invece, un deplorevole pappagallismo diffuso per ogni dove da chi, per il ruolo che svolge, si suppone dovrebbe parlare un buon italiano, esente da psittacismi. È la moda! L’attore statunitense George Bancroft era solito affermare: «La moda è la scienza dell’apparenza, che ispira con il desiderio di apparire piuttosto che di essere.» I policy maker, ovvero gli influenzatori e decisori politici, in questa nostra infelice società del consumo postmoderno, non praticano purtroppo l’ars oratoria (l’arte del dire), ma subiscono la dipendenza emotiva della moda utilizzando ostinatamente solo il linguaggio della stessa: il concetto dell’apparenza prevale per ...