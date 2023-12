Cristian Boffelli | “L’importanza del luogo per la creazione di un’opera”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 2 dicembre 2023) Bergamasco di nascita,espone la sua prima opera nel 1994, da allora il percorso artistico lo porta in alcune delle principali città del mondo tra cui New York, San Paolo e Tokyo, dove attualmente vive. Nei suoi lavori, l’incisione e la litografia, considerate i mezzi più diretti di espressione poiché non ammettono ripensamenti, danno vita a uomini e animali alterati nelle loro proporzioni e nella loro riconoscibilità. Figure che rappresentano tanto il reale, quanto il mondo interiore, entrambi sconosciuti e ancora da esplorare. Tra le principali esposizioni spiccano le partecipazioni alla Biennale di Nakanojo, appuntamento che nel 2023 lo vedrà protagonista per la quinta volta. Qual è il tuo rapporto con la tradizione dell’arte? È importante concettualizzare le tue opere d’arte? Esiste una differenza di genere, fra uomo e donna, ...