Crisi Milan | San Siro si svuota | contro il Frosinone minimo stagionale?

Leggi su dailymilan

(Di sabato 2 dicembre 2023) Questa mattina basta meno di un minuto per accedere alla biglietteria online su ac.com, a inizio stagione bisognava munirsi di pazienza e attende in coda il proprio turno da quanto era intenso il traffico di tifosi. Sanquesta sera non sarà sold outil, e sarà un successo se l’ufficio booking conterà 65mila presenze (sarebbe il) quota abbonati compresa. La mappa dello stadio oggi, nel “giorno partita” sul sistema di ticket online delè colorata, di rosso (tanto), di blu (tanto), un po’ meno di arancione… Brutto segno. È lo specchio dei tempi, di quelli più recenti segnati da sconfitte, pareggi, prestazioni sottotono, in campionato da un cammino quasi a ritmo retrocessione. Allo stadio c’è meno entusiasmo e lo si è ...