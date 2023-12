Cosa vuol dire il ritorno al nucleare annunciato alla conferenza per il clima

Leggi su today

(Di sabato 2 dicembre 2023)alper eliminare (parte) dei gas serra responsabili del cambiamentotico. Questo il leit motiv che emerge dai negoziati tra i quasi 200 paesi riunitiCop28 in corso a Dubai. Se i prossimi dieci giorni saranno dominati dalle promesse di ridurre per quote le emissioni...