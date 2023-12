Cosa dovrebbe fare l’Europa sul clima? Cop28 raccontata da Ecfr

Leggi su formiche

(Di sabato 2 dicembre 2023) La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamentitici del 2023 è iniziata ieri a Dubai. L’incontro, a cui parteciperanno dozzine di leader internazionali, sarà un’occasione per sintetizzare pianificazioni e visioni su un macro-tema ormai percepito come urgenza. E in quanto tale, dal profondo valore politico e strategico. Lo ha sintetizzato su queste colonne il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, augurandosi a nome dell’Italia che gli incontri portino a risultati concreti, per intraprendere un processo di transizione che sia effettivo e proficuo per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione. Più competizione tra potenze che? “È chiaro che gli approcci cooperativi e multilaterali non sono ancora riusciti a portarci oltre le modeste riduzioni delle emissioni degli ultimi decenni”, commenta Susi Denison, direttrice dell’European ...