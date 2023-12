Corso di formazione multidisciplinare sulla violenza di genere a Benevento

Altre News in Rete:

Dopo il successo sulla Nuvolì Altafratte Padova, prima di una doppia trasferta per l'Akademia Città Di Messina che, domenica 3 dicembre alle ...

... in vista di una trasferta insidiosa come quella che attende nel weekend lasiciliana e neldella quale servirà la miglior Akademia per uscirne indenni, portando a casa il massimo ...

225º corso di formazione per allievi Agenti della Polizia di Stato. Durata del corso » COISP COISP

225° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato - Comunicazione di avvio corso Sindacato Autonomo di Polizia

Nuova azione di tutela avanzata anche da Anc Ragusa

“Tra le altre problematiche che stanno emergendo, abbiamo appreso con grande preoccupazione di segnalazioni riguardanti colleghi che potrebbero trovarsi di fronte alla possibilità di essere cancellati ...

Erasmus+, a Roma evento sui temi dell'inclusione e la diversità

la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. A tal fine, lunedì 4 dicembre 2023, viene organizzata a Roma la Conferenza nazionale "Percorsi di inclusione per favorire la partecipazione a Erasmus+" ...