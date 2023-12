Corea del Nord | “Se Usa neutralizzano nostro satellite è dichiarazione di guerra”

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 2 dicembre 2023) Pubblicato il 2 Dicembre, 2023 Il comunicato del Ministero della Difesa di Pyongyang arriva dopo il lancio delspia messo in orbita. Ladelsembra essere preparata per un conflitto con gli Stati Uniti? Attualmente, Pyongyang si limita a esprimere una minaccia affermando che considererà i tentativi statunitensi di neutralizzare il suo principaleda ricognizione in orbita terrestre come un atto di, e potrebbe reagire con azioni analoghe. Questa informazione è riportata dalla Tass, che cita un comunicato ufficiale emesso dal Ministero della Difesa delladelattraverso l’agenzia di stampa statale Kcna. Ilspia lanciato dallaa fine novembre, ...