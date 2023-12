(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ladelpronta allacontro gli Stati Uniti? Per ora Pyongyang si limita alla minaccia affermando che considererà i tentativi degli Usa di neutralizzare il suo primoda ricognizione in orbita terrestre, come unadie potrebbe rispondere con azioni simili. Lo scrive la Tass, citando unaufficiale del Ministero della Difesa delladediramata dall’agenzia di stampa statale Kcna. Ilspia lanciato dallaa fine novembre, avrebbe già ‘fotografato’ diversi obiettivi sensibili negli Stati Uniti tra cui il Pentagono e la Casa Bianca. Immagini messe a disposizione del leader ...

Altre News in Rete:

Corea del Nord, l'avvertimento: "Se Usa neutralizzano nostro satellite è dichiarazione di guerra"

Il comunicatoMinistero della Difesa di Pyongyang dopo il lanciosatellite spia in orbita LaNord pronta alla guerra contro gli Stati Uniti Per ora Pyongyang si limita alla minaccia affermando che considererà i tentativi degli Usa di neutralizzare il suo primo satellite da ...

La Corea del Sud lancia il suo primo satellite spia. Pyongyang minaccia gli Stati Uniti RaiNews

Un satellite spia della Corea del Sud, un ION di D-Orbit e il primo satellite irlandese Astrospace.it

Corea del Sud, lanciato il primo saltellite spia con SpaceX

La Corea del Sud ha lanciato il suo primo satellite spia trasportato da uno dei razzi SpaceX Falcon 9 di Elon Musk, decollando dalla base spaziale americana di Vandenberg, in California, alle 10:19 ...

Alfredo Romeo lancia "PQM", il settimanale del "Riformista" sulla giustizia

"PQM è la formula con la quale si concludono le sentenze. Sta per: Per Questi Motivi…. Proprio così: per questi motivi - e cioè uno spaventoso vuoto culturale e giuridico in gran parte dell'opinione p ...