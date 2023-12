Corea del Nord | l’avvertimento | “Se Usa neutralizzano nostro satellite è dichiarazione di guerra”

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ladelpronta allacontro gli Stati Uniti? Per ora Pyongyang si limita alla minaccia affermando che considererà i tentativi degli Usa di neutralizzare il suo primoda ricognizione in orbita terrestre, come unadie potrebbe rispondere con azioni simili. Lo scrive la Tass, citando una