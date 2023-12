(Di sabato 2 dicembre 2023) Per la premier italiana siamo a «un momento chiave del nostro sforzo di contenere le temperature entro 1,5 gradi: anche se ci sono ragioni per essere ottimisti l’obiettivo è lontano, ladeve essere una svolta».

Altre News in Rete:

Cop28, Usa annunciano 3 miliardi per il fondo per il clima. Meloni: serve una transizione ecologica non ideologica

Così invece la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo in plenaria allaa Dubai. Loading... Meloni: serve una svolta sul clima, agire in modo ragionevole Per la premier italiana ...

Cop28. Meloni: obiettivi ancora lontani, serve svolta - Kamala Harris a Dubai illustrerà gli obiettivi Usa per post-conflitto Gaza RaiNews

Cop28, Papa: con denaro armi fondo contro fame e crisi clima. Meloni: serve una transizione ... Il Sole 24 ORE

Belgio: “Nel 2024 vertice mondiale per rilanciare il nucleare”. E Ansaldo si allea con la francese Edf

Il Belgio organizzerà a marzo 2024, insieme all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), il primo vertice mondiale sul nucleare. Ad annunciarlo è il premier belga, Alexander De Croo, a mar ...

L'inviato Usa per il clima, John Kerry, presenta la proposta sull'energia nucleare alla Cop28 di Dubai - Ansa

In una dichiarazione congiunta alla Cop28 di Dubai, la Conferenza dell'Onu sui cambiamenti ... La richiesta è stata annunciata dall'inviato Usa John Kerry, in compagnia di diversi leader tra cui il ...