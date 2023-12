Cop28 | sempre colpa nostra | ora sotto accusa anche per le emissioni “coloniali”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 2 dicembre 2023)se migliaia di scienziati in tutto il mondo sostengono che il global warming di origine antropica è una mera congettura, l’IPCC, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico istituito dall’Onu nel 1988, continua ad affermare che esistono prove “inequivocabili” del fatto che è l’attività umana a far aumentare la temperatura del pianeta. È sulla base di questa convinzione che la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici da 28 anni continua ad organizzare una riunione annuale dei suoi Paesi membri, la COP, acronimo di Conference of Parties. A Dubai, il 30 novembre, è iniziata la. Fino al 12 dicembre, come nelle edizioni precedenti, migliaia di delegati discuteranno di come impedire che la temperatura sulla Terra aumenti più di 1,5 gradi, valuteranno i passi già intrapresi e definiranno il nuovo piano d’azione ...