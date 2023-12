Cop28 | Papa Francesco | La devastazione del creato è un' offesa a Dio

Leggi su agi

(Di sabato 2 dicembre 2023) AGI - "Purtroppo non posso essere insieme a voi, come avrei desiderato, ma sono con voi perché l'ora è urgente. Sono con voi perché, ora come mai, il futuro di tutti dipende dal presente che scegliamo". Questo il discorso di, letto dal Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, preparato per ladi Dubai. In questo momento storico ci viene chiesta responsabilità per l'eredità che lasceremo dietro di noi dopo il nostro passaggio in questo mondo. Se non reagiamo ora, il cambiamento climatico danneggerà sempre più la vita di milioni di persone. #(@Pontifex it) December 1, 2023 "Sono con voi perché ladelè un'a Dio, un peccato non solo personale ...