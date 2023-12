Cop28 | Papa | “Fermare il delirio di onnipotenza | con denaro armi Fondo per eliminare la fame”

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il discorso del Pontefice letto dal cardinale Parolin: "Questo summit sia punto di svolta. Quante energie sprecate con le guerre in corso" "L’ora è urgente", "va fermato ildi". Lo chiede ilnel discorso alladi Dubai (letto dal cardinale Pietro Parolin poiché il Pontefice ha dovuto rinunciare per motivi di

Altre News in Rete:

Cop28, Meloni: obiettivi clima lontani, serve svolta, ma non ideologica | Papa Francesco: con denaro armi un fondo contro fame e crisi clima

Così ilnel suo discorso alla. 02 dic 09:13 Il, con denaro armi fondo contro fame e crisi clima 'Quante energie sta disperdendo l'umanità nelle tante guerre in corso, come in Israele ...

Cop28, la proposta di Papa Francesco: "Come usare i soldi delle armi" Il Tempo

Cop28, Papa: con denaro armi fondo contro fame e crisi clima. Meloni: serve una transizione ... Il Sole 24 ORE

Cop28, il messaggio di Papa Francesco: “Devastazione Creato è offesa a Dio”

9:22 Papa: “Devastazione creato offesa a Dio, l’ora è urgente” Il messaggio di Papa Francesco alla Cop28, la conferenza del clima sotto l’egida dell’Onu in corso a Dubai fino al 12 dicembre.

Il Papa, 'La devastazione del creato è un'offesa a Dio, l'ora è urgente'

Così il Papa nel suo discorso alla Cop28 sui cambiamenti climatici, letto alla Expo City di Dubai dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. "È acclarato che i cambiamenti climatici in atto ...