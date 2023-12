Cop28 | Meloni | ' sforzi di oggi per chi verrà dopo di noi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Dubai, 2 dic. (Adnkronos) - "Siamo consapevoli che moltiche stiamo facendo daranno risultati quando noi non avremo più ruoli di responsabilità. Siamo qui non per noi stessi ma per coloro che verrannodi noi e questo definisce il valore della nostra leadership. Qualcunoè seduto all'ombra perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa". Lo ha detto la premier Giorgia, intervenendo in plenaria alladi Dubai, e citando a chiusura del suo intervento Warren Buffett.