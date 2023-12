Cop28 | Meloni | “Serve svolta ma no a radicalismi | transizione ecologica e non ideologica”

Leggi su italiasera

(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) – “E’ un momento chiave del nostro sforzo per contenere le temperature mondiali entro 1,5 gradi, anche se ci sono motivi per essere ottimisti l’obiettivo appare lontano. Questadeve essere una. Ci viene chiesto di imprimere una chiara direzione e ad agire in modo ragionevole ma concreto”. Così la premier Giorgiaintervenendo in plenaria al summit delladi Dubai. “L’Italia sta facendo la sua parte nel processo di decarbonizzazione in modo pragmatico, con un approccio che per noi deve essere neutrale alla tecnologia ma libero da radicalismo, se vogliamo una sostenibilità ambientale che non comprometta la sfera economica e sociale” occorre puntare a “una transazionee non”. “Stiamo gradualmente rimpiazzando i combustibili ...