Cop28 | Meloni | Obiettivi lontani | serve svolta non ideologica | e sulla giustizia | Toghe contrastano misure governo

(Di sabato 2 dicembre 2023) La premier Giorgiaè intervenuta alladi Dubai, la conferenza sul clima in programma fino al 12 dicembre. Parole importanti sia per quanto riguarda la transizione, che deve essere "ecologica, non", chemagistratura. Un tema tornato in auge dopo le dichiarazioni di Crose

Altre News in Rete:

Cop28, Meloni: "Fatti passi avanti concreti"

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un punto stampa dopo il suo intervento alla sessione plenaria delladi Dubai. "Alcuni obiettivi sono concreti - ha aggiunto - . Penso ...

Meloni a Cop28 contesta il “radicalismo ambientale”: “Serve una transizione ecologica, non ideologica” la Repubblica

Meloni alla Cop28: 'Serve una transizione ecologica non ideologica. L'Italia fa la sua parte' AGI - Agenzia Italia

Meloni sees Sisi, working for sustainable peace in Gaza

(ANSA) - ROME, DEC 2 - Premier Giorgia Meloni met with Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi on the sidelines of the COP28 conference with the ongoing crisis in the Middle East at the top of their ...

Cop28, Meloni: "Fatti passi avanti concreti"

(Agenzia Vista) In questa Cop28 sono stati fatti "passi avanti concreti" che "dimostrano il senso di responsabilità dei Paesi. E' la Cop ...