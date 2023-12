Cop28 | Meloni | non ho preclusioni su nucleare | ma vera sfida e' fusione

(Di sabato 2 dicembre 2023) Dubai, 2 dic. (Adnkronos) - Triplicare la produzione di energia, come chiesto da 22 Paesi allatra cui Usa e Francia? "Su queste questioni bisogna essere sempre molto pragmarici e non ideologici: io non hosu nessuna tecnologia che possa essere sicura e che possa aiutarci a diversificare la nostra produzione energetica. Non sono certa che oggi cominciando da capo sul tema dell'Italia non si troverebbe indietro, ma se ci sono evidenze del fatto che noi si possa invece avere un approccio con un risultato positivo sono sempre disposta a parlarne". Lo dice la premier Giorgiain un punto stampa a Dubai, a margine dei lavori della. "Credo piuttosto - va avanti - che la grandeitaliana, anche se diciamo è un po' più da ...

